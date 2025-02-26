Десятки человек из Архангельска облили себя холодной водой

Таким образом горожане присоединились к Всероссийскому фестивалю «Быть здоровым — это модно!».По сообщению министерства спорта Архангельской области, накануне в разных городах России, несмотря на разницу во времени, одновременно прошла акция по обливанию холодной водой.
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