Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Смотреть Спартак – Зенит на Кинопоиске 20 августа, во сколько прямая трансляция матча РПЛ 2023/2024

В это воскресенье, 20 августа, в главном матче 5 тура РПЛ 2023/2024 сыграют Спартак и Зенит. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх