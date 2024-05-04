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ACB. «Обрадойро» – «Андорра», «Валенсия» сыграет с «Ховентудом»

«Обрадойро» примет «Андорру», «Валенсия» дома сыграет с «Ховентудом». АСВ Регулярный чемпионат Бильбао – Паленсия Дата проведения 4 мая, 19.

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