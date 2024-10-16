Bloomberg: Чемпион мира по боксу Мейвезер купил на Манхэттене 60 объектов на $402 млн

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, 47-летний Флойд Мейвезер-младший, договорился о приобретении нескольких жилых объектов в Нью-Йорке на сумму $402 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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