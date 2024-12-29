Шольц переобулся? Канцлер Германии хочет новой встречи с Путиным

3488 прочтений Вчера Авторская колонка Регины Ореховой Президент Германии распустил бундестаг. Это чисто юридический момент — помните же отказ в доверии правительству канцлера Олафа Шольца из-за развала правящей коалиции.
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