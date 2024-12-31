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Певец Игорь Наджиев поздравил читателей aif.ru с Новым годом

Певец Игорь Наджиев поздравил читателей aif.ru с Новым годом

Певца Игоря Наджиева прекрасно знают благодаря хитам «Ну, целуй!» на стихи Сергея Есенина, «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь» на стихи знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенёва.

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