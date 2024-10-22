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Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 23 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 23 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 23 октября 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяСреда, 23 октября 2024 года, обещает быть позитивным днем, который предоставит большинству знаков зодиака новые возможности.

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