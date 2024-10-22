Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 23 октября 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяСреда, 23 октября 2024 года, обещает быть позитивным днем, который предоставит большинству знаков зодиака новые возможности.
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