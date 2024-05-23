Сильная турбулентность убила пассажира Singapore Airlines, еще десятки получили травмы

Эта трагическая новость активно обсуждается в мировых СМИ: лайнер Boeing-777-300ER компании Singapore Airlines во время перелета по маршруту Лондон-Сингапур попал в сильную турбулентность, к которой оказался не готов.
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