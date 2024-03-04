Власти Эфиопии заинтересованы в прямом экспорте в Россию

О планах официальной Аддис-Абебы наладить прямые поставки товаров в РФ информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление посла восточно-африканской страны в Москве господина Чам Угала Уряту.
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