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Авто - Мото - Новости

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Tesla сертифицирует в Китае топ-версию Model Y

Tesla сертифицирует в Китае топ-версию Model Y

Tesla сертифицирует в Китае топ-версию Model Y[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Tesla обновила электрический кроссовер Model Y в начале 2025-го, а в августе того же года выпустила мощнейшую модификацию Performance, но не для всех стран.

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