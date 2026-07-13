Tesla сертифицирует в Китае топ-версию Model Y[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Tesla обновила электрический кроссовер Model Y в начале 2025-го, а в августе того же года выпустила мощнейшую модификацию Performance, но не для всех стран.
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