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Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России

Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.

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