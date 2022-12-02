Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.
Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.
Свежие комментарии