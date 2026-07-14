Акушера-гинеколога из Забайкалья обвиняют в неверной тактике лечения, из-за которой пациентке удалили матку

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд против акушера-гинеколога ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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