Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности для достижения мира

Украине нужны гарантии безопасности до достижения мира с Россией. Об этом 10 января президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, рассказал в интервью для RAI News 24.
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