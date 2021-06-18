Тарасов заявил, что Хабиб может сыграть в профессиональном футбольном клубе

Бывший футболист московского "Локомотива", казанского "Рубина" и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о возможном дебюте Хабиба Нурмагомедова в профессиональном футболе, а также о своем участии в ММА после завершения карьеры футболиста.