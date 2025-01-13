Нападение Украины на компрессорную станцию в «Русская» в Краснодарском крае, по сути является атакой на газопровод «Турецкий поток», что, в свою очередь, равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод.
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