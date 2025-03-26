Как взаимный отказ от ударов по энергетике может увеличить оперативные возможности армии РФ 🔺Несмотря на отказ РФ от ударов по украинской энергетике, боевые действия продолжаются.
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Как взаимный отказ от ударов по энергетике может увеличить оперативные возможности армии РФ 🔺Несмотря на отказ РФ от ударов по украинской энергетике, боевые действия продолжаются.
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