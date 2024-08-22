Захарова потребовала от ОБСЕ гневной отповеди за откат США от демократии

Захарова поинтересовалась, что думают ЮНЕСКО и ОБСЕ про обыски у лиц, сотрудничающих с русскими СМИРанее газета New York Times поделилась информацией, что в США начато расследование против граждан, контактирующих со СМИ России.
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