Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Российская сторона исходит из того, что Североатлантический альянс не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Российская сторона исходит из того, что Североатлантический альянс не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
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