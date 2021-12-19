ПОЛИТРОССИЯ

7 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Этот китайский автор прав. Пять наших союзников неоспоримы, а вот ПРЕДАТЬ могут ВСЕ и даже они китайцы.Tencent: Россию в...
  • Oleh Hello
    Китайцы уже прямо говорят, что подталкивают РФ к фатальной военной авантюре в своих предательских интересах)Tencent: Россию в...
  • Vlad Kol
    пусть себя сначала залеталят, а потом и говорить глупости будет некому.Министр обороны Л...

Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Российская сторона исходит из того, что Североатлантический альянс не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх