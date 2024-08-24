В Госдуме призвали Лаврова добиваться освобождения Дурова

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции.
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