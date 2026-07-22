Интернет по паспорту: во Франции введён запрет на соцсети для детей до 15 лет Франция первая среди стран Евросоюза ввела полный запрет на пол.
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Интернет по паспорту: во Франции введён запрет на соцсети для детей до 15 лет Франция первая среди стран Евросоюза ввела полный запрет на пол.
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