Какой сегодня праздник: 14 декабря – День обезьян

14 декабря в мире отмечают Международный день обезьян. Эти замечательные животные обитают в различных частях света: от тропических и субтропических регионов Америки и Африки (кроме Мадагаскара) до Южной и Юго-Восточной Азии и даже Гибралтара.
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