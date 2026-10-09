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Оперативные новости

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ДельтаЛизинг проведет бесплатный вебинар о переходе на электронные перевозочные документы

ДельтаЛизинг проведет бесплатный вебинар о переходе на электронные перевозочные документы

15 октября 2026 года ДельтаЛизинг проведет бесплатный онлайн-вебинар «Перевозки без бумаг: новые правила работы», посвященный переходу на электронные перевозочные документы и изменениям, которые уже затрагивают участников грузоперевозок.

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