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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» повторил антирекордную серию без побед в РПЛ – 28 матчей, как и у «Шинника»

«Факел» повторил антирекордную серию без побед в истории чемпионата России. Сегодня воронежский клуб уступил «Локомотиву» дома со счетом 0:5 в 10-м туре.

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