Макгрегор предупредил о рисках из-за усиления мощи США на Ближнем Востоке

Новые конфликты назревают на Ближнем Востоке, где США наращивают свою боевую мощь, написал бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на странице в социальной сети Х*.
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