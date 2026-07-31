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Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет »

Форвард « Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска. Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим.

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