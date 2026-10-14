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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

Упадок русской провинции, и можно ли было его предотвратить

Упадок русской провинции, и можно ли было его предотвратить

Подписчику Павлу 52 года, он обрабатывает металл на станках с ЧПУ. Павел прислал мне письмо, в котором рассказывает, как русская деревня начала гибнуть в 1930-е, и объясняет, почему деструктивная урбанизация вовсе не была неизбежна.

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