Трупы наемников и горящие танки НАТО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 марта 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем сообщении была раскрыта информация о серьезном ударе российских вооруженных сил по Яворовскому военному полигону, расположенному недалеко от Львова, где базировались подразделения украинской армии.