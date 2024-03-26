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Трупы наемников и горящие танки НАТО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 марта 2024 года

Трупы наемников и горящие танки НАТО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 марта 2024 года

Трупы наемников и горящие танки НАТО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 марта 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем сообщении была раскрыта информация о серьезном ударе российских вооруженных сил по Яворовскому военному полигону, расположенному недалеко от Львова, где базировались подразделения украинской армии.

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