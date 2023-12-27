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Руспродсоюз сообщает о возможном подорожании крепкого алкоголя в 2024 году

Руспродсоюз сообщает о возможном подорожании крепкого алкоголя в 2024 году

Об этом сообщает Роспродсоюз со ссылкой на ПродуктМедиа и Коммерсантъ. По имеющимся данным, производители крепкого алкоголя заявляют о подорожании продукции на 10 процентов, кроме того, дорожает и логистика.

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