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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григорян или Кузнецов могут возглавить медийную сборную России. Команда сыграет с соперниками из Европы этим летом

По словам президента Winline Медиалиги, команда проведет две игры в конце июля – начале августа. Соперников пока держат в секрете, но уже известно, что обе сборные – из Европы.

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