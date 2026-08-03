Мёртвый интернет стал реальностью

Печально известная теория «мёртвого интернета» изначально была конспирологическим вымыслом: утверждалось, что подавляющая часть интернета управляется ботами и алгоритмами, маскирующимися под людей, и что всё это — часть зловещего плана по изоляции и … .
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