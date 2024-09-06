В Приморье раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя в 2000 году

В Приморье раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя 24 года назад. Следователи СК задержали предпринимателей из Москвы и Владивостока, которые 24 года назад похитили и убили своего конкурента.
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