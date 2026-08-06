Испания: температура Средиземного моря достигла рекордных 33°C

В этом году Средиземное море у Майорки прогрелось до 33,02°C, что может стать новым рекордом. Аномальная жара коснулась многих регионов Европы, в том числе Австрии и Италии, где введён красный уровень опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии