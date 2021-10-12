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Рост цен на газ стал следствием ставки Европы на СПГ

Рост цен на газ стал следствием ставки Европы на СПГ

Газовые цены на нидерландском хабе TTF являются следствием дефицита СПГ в Европе, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

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