Рост цен на газ стал следствием ставки Европы на СПГ

Газовые цены на нидерландском хабе TTF являются следствием дефицита СПГ в Европе, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
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