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Женский «МЮ» переедет в переносные постройки на базе. Их здание отдано мужской команде на время ремонта инфраструктуры

Женский «МЮ» переедет в переносные постройки на базе. Их здание отдано мужской команде на время ремонта инфраструктуры

Начались ремонтные работы в рамках модернизации здания для мужской команды в Каррингтоне. Ожидается, что завершить их должны до конца сезона-2024/25.

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