Франция проведет в понедельник саммит для обсуждения войны на Украине и безопасности Европы

В воскресенье Франция объявила об организации саммита европейских лидеров в понедельник для обсуждения войны в Украине и европейской безопасности, поскольку континент пытается дать конкретный ответ на односторонний подход президента США Дональда Трампа к конфликту, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии