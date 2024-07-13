Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
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