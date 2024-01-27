В ООН заявили, что израильские протестующие перекрывают доступ гумпомощи в Газу

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие, в том числе на КПП "Керем-Шалом", перекрыли движение грузовиков с мукой и предметами гигиены.
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