В ООН заявили, что израильские протестующие перекрывают доступ гумпомощи в Газу

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие, в том числе на КПП "Керем-Шалом", перекрыли движение грузовиков с мукой и предметами гигиены.