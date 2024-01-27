Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Интересно а афтор в курсе что проспект андропова проходит под ул. Трофимова?112: в Москве ино...
  • GISMbICH
    Когда-то говорилось о тридцати миллионах советских граждан, погибших во Второй Мировой Войне. Уже долгое время значит...Мединский: потери...
  • олег олейник
    "Вчерашнее решение международного суда ООН в отношении Израиля ... призываем Израиль прекратить нападения" - заявил Э...Эрдоган призвал И...

В ООН заявили, что израильские протестующие перекрывают доступ гумпомощи в Газу

В ООН заявили, что израильские протестующие перекрывают доступ гумпомощи в Газу

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие, в том числе на КПП "Керем-Шалом", перекрыли движение грузовиков с мукой и предметами гигиены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх