Глава ЦБ Индии Дас: решение по созданию валюты БРИКС пока не принято

Возможность создания валюты БРИКС обсуждается, однако каких-либо решений по этому вопросу пока не принято, заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас в связи с угрозами избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран объединения в случае их отказа от доллара.
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