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Дикая и неизведанная: подборка мест, ради которых стоит объехать всю страну

Дикая и неизведанная: подборка мест, ради которых стоит объехать всю страну

Огромные пространства превращают Россию в сплошной заповедный край. Помимо широко известных туристических троп, на её территории разбросаны десятки мест, о существовании которых осведомлены лишь единицы.

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