Как Крымский мост пережил майские 2025 года

После рекорда 1 мая количество транспорта, въезжающего на полуостров, снизилось. Сделают ли власти вывод из коллапса? Власти Крыма заявляли, что количество туристов, приехавших на майские праздники, будет проверкой: сколько гостей ожидать в летний период и насколько готов курорт.
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