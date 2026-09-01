Андрей Келин планово завершил работу на должности посла в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне. О назначении его преемника объявят в надлежащий момент, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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