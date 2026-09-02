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Царьград

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МИД России и ЮАР утвердили совместные действия в рамках ООН

МИД России и ЮАР утвердили совместные действия в рамках ООН

МИД России и ЮАР договорились совместно противостоять политизации прав человека в ООН. Основное внимание на встрече в Претории было сосредоточено на координации действий и поддержке инициатив по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией.

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