Свекла с яблоками. Это сочетание меня удивило. Получается просто обалденный свекольный салат

Витаминная порция закуски из свеклы, яблока и сухофруктов. Это очень легкая и вкусная еда! Добавку попросит даже ребенок! Вы едите чернослив? Пишите свои ответы в комментариях под статьей! В составе этого салата будет оригинальный набор вкусов.
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