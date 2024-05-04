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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Малолетних узников с наступающим Днем Победы поздравили в Бобруйске.

Малолетних узников с наступающим Днем Победы поздравили в Бобруйске.

Председатель профсоюзного комитета Бобруйской центральной больницы вместе с молодым специалистом учреждения здравоохранения поздравили малолетних узников концлагерей Ирину Константиновну Жукову и Лидию Григорьевну Дрозд с наступающим Днем Победы.

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