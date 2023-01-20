Япония предоставит молдавским спасателям технику экстренного реагирования

Сегодня в Токио руководство ГИЧС в лице начальника Инспектората полковника Александра Опри подписало договор между Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова и одной из японских компаний.
Сегодня в Токио руководство ГИЧС в лице начальника Инспектората полковника Александра Опри подписало договор между Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова и одной из японских компаний.
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