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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*

Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*

Юрий Кот Напомню, эта вырусь утверждает, что Россия должна быть «деколонизирована», выплатить репарации, покаяться перед «цивилизованным миром», а потом отправиться конфликтовать с Китаем.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Цывилизованый мир&quot; это какой? Может Пономарев живет в некоем своем мире как наркоман? Честные люди не устраивают перевороты у других,не распростроняют короновирусы,не воруют чужи деньги миллиардами.И не мкачут как хрхлы на Майдане,что естт переворот и преступление!
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2 час.
Eduard
Этот провокатор нпбедствовал в России,получал деньги ни за что,и на своих гадит! Что людям всё нп хватает? Чем лучще живут,тем хуже становятся!
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2 час.
Надежда
💩Фууууууу!((😷
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24 мин.

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