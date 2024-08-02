Юрий Кот Напомню, эта вырусь утверждает, что Россия должна быть «деколонизирована», выплатить репарации, покаяться перед «цивилизованным миром», а потом отправиться конфликтовать с Китаем.
Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*
Комментарии
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Eduard
"Цывилизованый мир" это какой? Может Пономарев живет в некоем своем мире как наркоман? Честные люди не устраивают перевороты у других,не распростроняют короновирусы,не воруют чужи деньги миллиардами.И не мкачут как хрхлы на Майдане,что естт переворот и преступление!
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2 час.
Eduard
Этот провокатор нпбедствовал в России,получал деньги ни за что,и на своих гадит! Что людям всё нп хватает? Чем лучще живут,тем хуже становятся!
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2 час.
Надежда
💩Фууууууу!((😷
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24 мин.
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