Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*

Eduard

"Цывилизованый мир" это какой? Может Пономарев живет в некоем своем мире как наркоман? Честные люди не устраивают перевороты у других,не распростроняют короновирусы,не воруют чужи деньги миллиардами.И не мкачут как хрхлы на Майдане,что естт переворот и преступление!