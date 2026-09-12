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Бофингер призвал лишить немцев права на пенсию с 63 лет

Бофингер призвал лишить немцев права на пенсию с 63 лет

Схему выхода на пенсию в 63 года в Германии следует отменить, заявил экономист, старший профессор Вюрцбургского университета Питер Бофингер 11 сентября в интервью изданию Der Spiegel.

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