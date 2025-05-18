Где примут старые доллары: российский путешественник составил список стран

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Российский путешественник на основе личного опыта и отзывов других туристов составил перечень популярных курортных направлений, где у отдыхающих могут принять старые или поврежденные доллары.
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