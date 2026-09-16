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Газета.ру

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"Страна.ua": ВС РФ ударили по складу фонда Елены Зеленской

"Страна.ua": ВС РФ ударили по складу фонда Елены Зеленской

Российские беспилотники ударили по складу благотворительного фонда, который создала Елена Зеленская. Об этом сообщили в фонде, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.

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