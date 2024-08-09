Чиновник получил взятку в 11 млн за сдачу в аренду причала во Владивостоке

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела о взятке в 11 млн рублей за аренду пассажирского причала во Владивостоке, сообщило СУ СК по региону в своем Telegra,-канале в субботу, 10 августа.
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